Шквальный ветер остановил работу переправы в Крым

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шквального ветра, сообщает оператор переправы — компания "Морская дирекция".

Ранее оператор сообщал, что переправа с 9 по 11 августа из-за ухудшения погодных условий может перейти на режим работы по фактическим погодным условиям.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий – усилением скорости ветра до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

До открытия автодорожной части Крымского моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. Сегодня переправой в основном перевозится грузовой транспорт.

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