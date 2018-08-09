В СЖР рассказали, кто получит первые звания "Заслуженный журналист России"

НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Первые звания "Заслуженный журналист РФ", скорее всего, получат в ноябре этого года региональные авторитетные журналисты, отдавшие профессии десятки лет, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий.

В июля президент России Владимир Путин утвердил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Скорее всего, первые звания удастся присвоить на 100-летие со дня образования Союза журналистов России 14 ноября в Москве. Возможно, даже их cможет вручить президент. Я знаю фамилии ряда претендентов – это не какие-то московские суперзвезды, а именно региональные журналисты, заслуженные люди, которые десятилетиями работают в своих редакциях и имеют авторитет", — сказал Вишневецкий.

Он отметил, что кандидатов для присвоения звания представляют региональные Союзы журналистов либо федеральный СЖР, посе чего документы идут в наградной отдел администрации президента.

"Процесс идет, мы собираем с регионов предложения… Активно посылают заявки те регионы, кто вообще активно работает, но у нас есть ряд "спящих" регионов, в которых все законсервировано, и они ждут какого-то указа из центра", — добавил он.