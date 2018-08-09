Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение ВС о признании приказа ФСБ о ключах шифрования законным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы "в конечном итоге обеспечивать безопасность". Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получило отказ.
После решения апелляционной инстанции, решение ВС официально вступило в силу. Хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.
Блокировка Telegram в России
Ранее в ФСБ неоднократно сообщили, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.
В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.
Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.