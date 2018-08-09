Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе решение ВС о признании приказа ФСБ о ключах шифрования законным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram. По их мнению, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".

С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы "в конечном итоге обеспечивать безопасность". Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получило отказ.

После решения апелляционной инстанции, решение ВС официально вступило в силу. Хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.

Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщили, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.