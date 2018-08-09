Со дна озера под Мурманском подняли легендарный одноместный штурмовик Ил-2

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники фонда "Крылатая память Победы" подняли со дна озера в Мурманской области легендарный штурмовик Ил-2, который после реставрации опять поднимется в небо, сообщил РИА Новости в четверг президент фонда Борис Осятинский.
"После подъема самолет будет доставлен в Новосибирск для его реставрации до летного состояния. Отреставрированный самолет станет единственным в мире летающим экземпляром первой (одноместной) модификации штурмовика Ил-2, понесшей наибольшие потери в первые месяцы войны. На штурмовике летал один из самых результативных и успешных летчиков – командир 3-й эскадрильи 46 штурмового авиационного полка Северного флота капитан А.И.Каличев, упоминания о котором встречаются во многих книгах и исследованиях", — сказал Осятинский.
По его словам, после реставрации самолет будет принимать участие в авиашоу и авиасалонах по всему миру. "В этом году двухместный штурмовик Ил-2 перелетел через Белоруссию и Польшу в Германию для участия в авиасалоне ILA Berlin 2018. Получены приглашения и из других стран", — добавил собеседник агентства.
Одноместный штурмовик Ил-2 был подбит 22 августа 1943 года при штурмовке аэродрома Луостари в Мурманской области. После завершения атаки летчик А.И. Каличев смог посадить самолет на поверхность озера и затем добраться до своих. Самолет затонул на глубине 10-11 метров. Учитывая предполагаемый незначительный характер повреждений, мягкую посадку и илистые отложения на дне озера, в фонде предполагают высокую степень сохранности самолета и его пригодность к реставрации.
О летчике
Александр Иванович Каличев родился в 1909 году. С 10 мая 1942 года по 29 января 1943 года проходил службу в составе Военно-воздушных сил Черноморского флота, а с 29 января 1943 года — в составе Северного флота. Уволился из армии в 1955 году в звании подполковника. Награжден орденом "Красное Знамя", орденом Ленина, орденом "Отечественной войны 1 степени", медалью "За боевые заслуги", медалью "За оборону Кавказа", орденом "Красная Звезда" и орденом "Отечественной войны 2 степени".
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