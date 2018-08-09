Омбудсмен в ЯНАО рассказал о состоянии Сенцова

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак побеседовал с врачом отбывающего наказание в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который рассказал ему, что состояние заключенного "относительно стабильное", об этом РИА Новости в четверг сообщил пресс-секретарь омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на Facebook двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан сообщили, что состояние заключенного режиссера серьезно ухудшилось. В социальной сети Каплан рассказала, что получила письмо от брата, где тот пишет, что "конец близок". Адвокат Сенцова заявил, что у режиссера началась анемия, а пульс снизился до 40 ударов в минуту, писали в СМИ.

"Позавчера, по словам уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, Анатолия Ивановича Сака, он беседовал с врачом, наблюдающим Сенцова. Фраза врача, дословно: "Состояние относительно стабильное". Он не расшифровывал больше ничего, но вот эту фразу он передал", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь Москальковой.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил также его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.