В Париже пройдет презентация Башкирии и заповедника "Шульган-Таш"

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Делегация Башкирия Париже представит свою республику и заповедник "Шульган-Таш", претендующий на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил в интервью РИА Новости глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Франции Константин Волков.
Он подчеркнул, что "дело не ограничится только презентацией объекта — речь пойдет о возможностях и потенциале республики".
"Шульган-Таш" — государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш", образован в 1958 году. Он находится в западных предгорьях Южного Урала. Расположенная на территории заповедника Капова пещера с наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита является памятником культуры и археологии.