В Париже пройдет презентация Башкирии и заповедника "Шульган-Таш"

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Делегация Башкирия Париже представит свою республику и заповедник "Шульган-Таш", претендующий на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил в интервью РИА Новости глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Франции Константин Волков.

"Одна из функций РЦНК — взаимодействие по линии содействия международному развитию и осуществление контактов с международными организациями. И в рамках этой функции состоится презентация Республики Башкортостан и, в частности, одного из объектов Всемирного наследия, которое готовится сейчас для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — заповедника "Шульган-Таш" и его наскальной живописи", — сказал Волков.

Он подчеркнул, что "дело не ограничится только презентацией объекта — речь пойдет о возможностях и потенциале республики".

"Шульган-Таш" — государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш", образован в 1958 году. Он находится в западных предгорьях Южного Урала. Расположенная на территории заповедника Капова пещера с наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита является памятником культуры и археологии.

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