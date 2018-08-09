Собянин: Москва при Лужкове перешла от советского периода к капитализму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва при экс-мэре Юрии Лужкове относительно безболезненно пережила переход от советского периода к развитому капитализму, и это дорогого стоит, сообщил действующий мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

"Я считаю, что те, кто ругает своих предшественников, есть такое не очень красивое слово, — импотенты. Это импотенты, которые сами ничего сделать не могут, и для них панацея как-то себя показать — это критиковать всех направо и налево, в том числе и своего предшественника", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что многие люди, которые профессионально занимаются "критиканством", не предлагают ничего конструктивного в ответ.

"Чтобы критиковать того же Лужкова, нужно тогда прожить жизнь рядом с ним, пережить начало перестройки, пережить попытку захвата власти в стране, пережить многое, чего мы сегодня и близко не переживаем, и тогда сказать, прав он или не прав. Он пережил с городом огромную трансформацию от советского периода до развитого капитализма. Это очень болезненная трансформация, это очень серьезные изменения. То, что город с ним прошел это относительно безболезненно, дорогого стоит", — поделился мэр мнением о своем предшественнике.

В сентябре 2010 года занимавший в тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев снял Лужкова с поста мэра Москвы "в связи с утратой доверия". Лужков занимал пост столичного градоначальника более 18 лет.