МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, как западные коллеги относятся к изменениям в столице.

Дмитрий Киселев опубликовал интервью в соцсетях.

"Последний рейтинг городов мира развивающихся поставил Москву по динамике развития на первое место, и мы обогнали Пекин. Но мы постоянно находимся с ними в соревновании. Что касается западных городов — первые мои встречи с коллегами происходили так, что со мной разговаривали свысока или с пренебрежением, либо со снисходительностью. Сегодня, наоборот, с нами говорят с какой-то завистью и недоверием: "Как же такое могло произойти в Москве? Такого не может быть, чтобы они такое сделали", — заявил Собянин.

Мэр рассказал, что на сегодняшний день в столице уже отреставрировали 900 памятников архитектуры, и это вызывает изумление у его коллег из других стран.

"В мире никогда никто такой масштаб реставрации не делал, никогда, за всю историю человечества!" — добавил он.

По его словам, еще семь лет назад на крупнейшей выставке реставрации памятников архитектуры "Denkmal, Россия — Москва" столичным властям "даже показать нечего было, буквально единицы каких-то объектов, которые только начинали реставрировать".