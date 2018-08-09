Минвостокразвития ищет способы распространения на ЕАО электронных виз

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока России ищет возможность распространения на Еврейскую автономную область, которая не включена в режим Свободного порта Владивосток и не имеет собственных воздушных пунктов пропуска, действия электронных виз для иностранных граждан, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минвостокразвития РФ Павел Волков.

"Проблема сохраняется для Еврейской автономной области. Напомню, что ЕАО не имеет территории, включенной в режим Свободного порта Владивосток. И у них нет воздушных пунктов пропуска. Это фактически единственный регион, который остается не включенным в перечень доступных для посещения по электронной визе иностранными гражданами", — сказал Волков.

По его словам, сейчас ЕАО использует аэропорт Хабаровска.

"Обсуждаются возможные пути решения этого вопроса (применения электронной визы в ЕАО — ред.). Есть ряд технических сложностей, препятствующих пока решению проблемы", — добавил замминистра.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.