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Общество

"Серые" такси: чем опасен нелегальный извоз для людей и бюджета

(обновлено: 03:31 09.08.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле. Архивное фотоЗнак такси на автомобиле. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9авг — РИА Новости. В России 73% всех аварий с участием такси происходят с участием водителей-нелегалов, а ущерб для бюджетов всех уровней от "серого" частного извоза ежегодно составляет почти 25 миллиардов рублей из-за недополучения налогов, показало исследование аналитической компании Digital Vision, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По данным, приведенным в исследовании, объем рынка такси в России за 10 лет вырос более чем в 2,5 раза и в 2017 году превысил 575 миллиардов рублей. Количество работников, занятых в сфере такси, по итогам 2017 года составило 584 тысячи человек.

При этом, по оценкам профильных ведомств, приведенным в исследовании, общий объем нелегального рынка такси по итогам 2017 года составил около 90 миллиардов рублей. Количество "серых" таксистов, по данным исследования, снизилось до 82 тысячи человек в 2017 году против 118 тысячи в 2015 году. "Серый" сектор рынка планомерно сокращается темпами по 10-15% в год, начиная примерно с 2011 года, когда в России появились первые агрегаторы – Uber и "Яндекс.Такси", отмечают аналитики.

Аварии

Знак такси. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперты Digital Vision проанализировали более 2 тысяч ДТП с участием такси и пришли к выводу, что большинство аварий происходит по вине водителей-нелегалов, автомобили которых не имеют соответствующих лицензий, что связано с тем, что таких водителей "никто не контролирует и не регулирует".

"Из выборки свыше 2 тысяч ДТП в 83 субъектах РФ, виновниками которых были машины-такси, львиная доля всех аварий пришлась на водителей-нелегалов (порядка 60%), и еще 13% пришлось на водителей с аннулированными лицензиями. Лишь 27% аварий совершают таксисты, имеющие лицензии. При этом из лицензированных такси на водителей, которые работают с помощью агрегаторов, приходится лишь 12%", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что таксисты, не имеющие разрешений, чаще легальных водителей управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, создают аварийные ситуации, незаконно повышают цены, работают без медицинского освидетельствования, их автомобили не оснащены детскими креслами.

"Наибольшее количество ДТП происходят по причине изможденности водителей. Они засыпают, теряют сознание, впадают в кому и умирают за рулем. Таким образом, даже беглый мониторинг ситуации показывает, что нелегальные таксисты гораздо чаще попадают в ДТП и потому более опасны для пассажиров и в целом для дорожного движения", — говорится в исследовании.

Аналитики назвали регионы-лидеры по числу происшествий с участием нелегальных такси: Приморский край, Челябинская область, Костромская область, Саратовская область, Ростовская область, Амурская область, Курская область, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край.

Регионы, в которых такси реже всего попадают в ДТП: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Калмыкия, Рязанская, Орловская, Мурманская, Калужская, Ивановская, Вологодская области.

Потери бюджета

Вход в здание офиса компании Mail.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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При этом, как отмечают авторы исследования, нелегальный извоз также влечет потери для экономики и бюджетов всех уровней, поскольку, как правило, такие водители не платят налоги.

"Учитывая, что общий объем нелегального рынка такси, по оценкам профильных ведомств, составляет около 90 миллиардов рублей по итогам 2017 года, то при сопоставимых размерах экономики получается, что порядка 0,1% ВВП остается неучтенным в официальной статистике, а бюджеты всех уровней недополучают почти 25 миллиардов рублей (в год – ред.) налоговых поступлений от налога на прибыль, НДФЛ и прочих налогов", — говорится в исследовании.

Кроме того, отмечают эксперты, сами водители тоже в итоге терпят значительные потери, так как по ним не выплачиваются взносы в страховые и пенсионные фонды, от чего в дальнейшем их пенсия будет на порядок ниже, чем если бы такие выплаты производились.

"Нелегальный статус не позволяет также оформить какой-либо кредит или взять в ипотеку жилье, оформить больничный или уйти в оплачиваемый отпуск, так как доход таких водителей не подтвержденный", — отмечается в исследовании.

"Таким образом, ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономической составляющей, ни с точки зрения социальной сферы, нелегальное такси не является выгодным", — констатирует Digital Vision.

Проблемы регулирования

Автомобили Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Авторы исследования также обращают внимание на проблемы регулирования рынка такси в России, решить которые могла бы цифровизация отрасли.

"Регулирование рынка такси в России ведется на уровне органов власти субъектов России уполномоченными органами в составе ведомств правительства субъекта, состоящими в среднем (за исключением мегаполисов) из 2-4 человек, и успевает лишь выдавать разрешения, хранящиеся в форматах Word или Exсel. В результате широкое распространение получила выдача разрешений фирмам-пустышкам или однодневкам, не имеющим штата или реального парка машин (работают по доверенности), закрытие юрлиц, на которые выдаются разрешения для уклонения от уплаты налогов", — говорится в исследовании.

"Непосредственный надзор за наличием бумажных разрешений на дорогах ведется силами сотрудников ДПС России без возможности проверки действительности разрешения. Общая информационная база такси на национальном уровне отсутствует, что затрудняет государственный контроль рынка и увеличивает его нелегальный сегмент", — отмечают авторы исследования.

"Увеличение эффективности контроля требует внедрения цифровых технологий, объединяющих важную для регулирования информацию, а также сервисы по анализу и работы с ней на государственном уровне", — резюмируют аналитики Digital Vision.

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