Минвостокразвития решает вопрос "нарушителей" действия электронной визы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока России прорабатывает решение проблемы нарушения по объективным причинам сроков выезда иностранцев из дальневосточных регионов по электронным визам, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минвостокразвития РФ Павел Волков.

По его словам, перспективы развития применения электронных виз для иностранцев связаны в первую очередь с совершенствованием технологий и удобства их использования.

"Мы обсуждали пути решения проблем, которые связаны с большим количеством пунктов пропуска, некоторые из которых расположены в местах, где не всегда стабильно действуют коммуникации, связь, а погодные условия зачастую бывают сложными. В том числе обсуждали вопрос, когда иностранец, прибывший по электронной визе, по погодным условиям не может выехать обратно в течение восьми суток. Он автоматически переходит в разряд правонарушителей и подвергается административному взысканию, что не совсем справедливо по отношению к нему. Поэтому это для нас является проблемой, которая требует решения", — сказал Волков.

По его словам, к территориям, наиболее зависящим от климатических условий, относятся Чукотка, Сахалин, где в зимнее время на длительный срок может устанавливаться нелетная погода, из-за чего могут возникать также проблемы со связью.

"Мы говорим о пунктах пропуска, которые расположены на периферии, это порты. Прокладывать туда оптоволоконный кабель достаточно сложно и дорого. И в этой ситуации проблема сводится к передаче туда информации", — пояснил Волков, отметив, что сейчас Минвостокразвития с коллегами из МИД, Минкомсвязи и ФСБ, а также подведомственных им научно-исследовательских организаций ищет приемлемые пути решения.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.