В ГД предложили запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках, а размещать эту продукцию в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табаком.

"В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах", — сказал Огуль РИА Новости.

Он пояснил, что ранее этот вопрос уже поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение отложили.

"В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку — и она сразу откладывается в его сознании в разряд "в порядке вещей", — пояснил парламентарий.

По его мнению, если бы пиво находилось в отдельном зале, то находясь в магазине с ребенком, взрослый уже вряд ли пошел бы туда специально.

"Кроме того, выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь это такой же продукт, как и любой другой", — отметил депутат.

По его мнению, запрет продажи спиртных напитков из зоны всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. Так, в магазинах шаговой доступности, которые расположены в жилых домах, алкоголь уже убрали из общих торговых залов, разместив его в отдельных комнатах, подчеркнул Огуль.

"То есть бизнес сам понимает необходимость такого шага. Поэтому, думаю, что поправки в законодательство, предусматривающие вынесение продажи алкоголя в отдельные места, вполне уместно", — заключил парламентарий.