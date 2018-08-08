Медики рассказали о состоянии родившей в самолете над Ростовом женщины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние женщины, родившей в самолете Симферополь – Санкт-Петербург, и ребенка стабильное, ростовские врачи проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ростовской области.

"Женщина и ребенок были доставлены из аэропорта в роддом города Новочеркасска. Их состояние оценивается как стабильное", — сказал он, отметив, что пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее представитель авиакомпании "Россия" сообщил РИА Новости, что одна из пассажирок рейса Симферополь — Санкт-Петербург пожаловалась на недомогание. Как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды. Бортпроводники с помощью пассажиров, оказавшихся врачами, приняли роды. Родился мальчик. Самолет вынужденно приземлился в аэропорту Ростов-на-Дону.