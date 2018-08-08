На Крымском мосту восстановили движение после ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Частичное ограничение движения, введенное на мосту через Керченский пролив в крымском направлении после ДТП, снято, сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Движение автомобилей по мосту временно ограничивалось в среду после аварии, произошедшей около 11:00, когда водитель легкового автомобиля допустил столкновение с дорожной машиной. Оба автомобиля получили механические повреждения. На время устранения последствий ДТП движение по одной из полос было приостановлено.

"С 15:40 движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме по обеим полосам крымского направления. Видимость на трассе хорошая, дорога сухая, температура воздуха — 28 градусов, ветер 9 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попавшие в ДТП машины эвакуированы на площадку поста ГАИ на керченской стороне. После этого дорожники произвели тщательную уборку проезжей части.

"Движения по таманскому направлению осуществлялось в штатном режиме по обеим полосам", — добавили в пресс-службе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>