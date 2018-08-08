В школах Ингушетии появятся занятия по кибербезопасности

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил местным властям ввести в школах республики с нового учебного года для учеников старших классов занятия по кибербезопасности, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Евкуров поручил изучить представленный план работы, разместить с начала учебного года во всех школах республики плакаты по кибербезопасности, а также проводить с учащимися старших классов занятия по данной тематике", — говорится в сообщении.
Помимо этого, плакаты по кибербезопасности, по мнению главы региона, должны быть размещены в местах массового скопления людей: на вокзалах, в медицинских учреждениях, торговых центрах.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии создадут интернет-дружины, члены которых будут бороться с вербовщиками и пропагандистами террористической деятельности в социальных сетях.