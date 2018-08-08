Запуск проекта по проверке ОСАГО дорожным камерами снова откладывается

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Старт проекта по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации, который планировался на начало сентября 2018 года, снова откладывается, следует из слов исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года, затем, с 1 января 2017 года. Однако проект до сих пор не стартовал. В июне Уфимцев говорил, что данный проект может быть запущен в Москве с 1 сентября. Проверка ОСАГО должна будет осуществляться по госномеру авто в базе АИС ОСАГО.

"Есть некий сдерживающий фактор, потому что до конца не определились с тем, по какой статье и в каком количестве выставлять в данном случае штраф. Это одна из проблем, которая на сегодняшний момент в том числе является неким тормозом", — пояснил Уфимцев в ходе пресс-конференции в среду.

Уфимцев подчеркнул, что со стороны РСА было сделано все необходимое для запуска данной системы и что РСА к этому процессу готов. "Сейчас мы понимаем, что мячик на стороне уже московских властей, потому что их задача непосредственно запустить и отработать данный проект. Мы такое письмо соответствующее им направили о своей полной готовности, наших технических мощностей и самого процесса", — заключил Уфимцев.