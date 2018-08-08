Глава Кубани призвал внедрять в регионе систему распознавания лиц

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал внедрять систему распознавания лиц на всех стратегических объектах региона – вокзалах и аэропортах, чтобы усилить безопасность местных жителей и гостей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"На всех стратегических объектах края – вокзалах и аэропортах – необходимо внедрять наиболее передовые технические средства, в частности, систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. В местах с большим пассажиропотоком важно посредством мониторинга и аналитики предупредить правонарушение", — приводятся в сообщении слова Кондратьева в ходе рабочей поездки в Туапсинский район.

Уточняется, что система распознавания лиц позволит оперативно задерживать правонарушителей, находящихся в федеральном розыске.

Губернатор в рамках поездки оценил систему безопасности железнодорожного вокзала Туапсинского района. Пропускная способность вокзала Туапсе составляет 8,5 тысячи пассажиров в сутки. По словам оператора диспетчерской службы, на его территории установлены 63 камеры видеонаблюдения, четыре металлодетектора, досмотровые рентгеновские установки и шесть кнопок тревожной сигнализации.

"Вокзал в курортном городе – одно из самых многолюдных мест, особенно в летний период. Здесь необходимы самые современные меры безопасности, но при этом они не должны доставлять дискомфорт жителям и гостям города", – заключил глава региона.

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