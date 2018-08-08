Лайнер "Князь Владимир" отправился из Сочи в первый рейс в навигации-2018

СОЧИ, 8 авг — РИА новости. Лайнер "Князь Владимир", первый рейс которого в навигации 2018 года переносился несколько раз, отправился в круиз 8 августа, сообщили в администрации города Сочи.

Ранее сообщалось, что первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года, запланированный на 29 апреля, был перенесен на 6 мая по техническим причинам. Позже открытие сезона вновь отложили до августа из-за пожара на судне. Пятого августа выход в рейс перенесли до 7 августа. Как пояснял РИА Новости Андрей Михайловский, руководитель компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов на теплоходе "Князь Владимир", у компании-оператора ООО "Черноморские круизы" возникла задержка с разрешительными документами, но вопрос решен.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, лайнер вышел из порта Сочи в среду утром.

"Теплоход покинул сочинский порт 8 августа в 09.10 по московскому времени. Круиз судна пройдет через Новороссийск, Ялту и прибудет в порт Севастополя, после чего поплывет в обратном направлении. По такому маршруту лайнер будет курсировать до октября. Максимально комфортная загрузка "Князя Владимира" составляет 600 пассажиров, на борту туристов обслуживают 250 членов экипажа", — говорится в сообщении мэрии.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.