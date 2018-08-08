Степаненко назвала развод с Петросяном житейским делом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Известная артистка Елена Степаненко назвала развод с юмористом Евгением Петросяном "житейским делом" и предложила дождаться решения суда.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Все будет по суду, как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете", — сказала Степаненко в интервью программе "Вести".

Петросян, в свою очередь, выразил надежду, что они со Степаненко придут к согласию и мирному разрешению вопроса. "Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность", — подчеркнул юморист.

На прошлой неделе стало известно, что Степаненко подала в суд иск о разделе имущества, совместно нажитого с Петросяном. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, она хочет взыскать более 80%. Петросян подал встречный иск, в котором предлагает разделить имущество поровну. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение дела 13 августа.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон.