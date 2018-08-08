Министр финансов Крыма рассказала о возможном принятии генплана Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Принятие генерального плана Ялты должно предшествовать реализации проекта игорной зоны в Крыму, заявила министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что игорная зона разместится в поселке Кацивели на южном берегу полуострова. По его словам, оператором будущей игорной зоны станет крупный инвестор, имя которого из-за санкционных особенностей не раскрывается.

"По игорной зоне у нас сейчас определяется местоположение. На сегодня генерального плана Ялты еще нет. Мы рассматриваем вопрос создания игорной зоны на Южном берегу Крыма, поэтому ждем генеральный план Ялты, чтобы рассматривать планово, в рамках утвержденного генплана", — сказала Кивико журналистам.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.