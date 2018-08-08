ЦИК признал законными формулировки вопросов для референдума о пенсиях

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ЦИК России признал соответствующими закону формулировки вопросов, предложенных тремя разными инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум по изменению российского пенсионного законодательства, соответствующие постановления были приняты на заседании ведомства в среду.

Первыми с инициативой проведения референдума по теме изменений пенсионного законодательства выступили представители КПРФ. Они подавали соответствующее уведомление о собрании региональной подгруппы в Мосгоризбирком, однако ЦИК пришел к выводу о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенной тогда коммунистами. После консультаций представителей их инициативной группы в Центризбиркоме был сформулирован новый вопрос. Коммунисты вновь подали заявку, но уже в Алтайском крае, ходатайство о регистрации подгруппы было подано в краевой избирком 8 августа.

Вопрос, предлагаемый этой инициативной группой, звучит следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?".

Еще одним инициатором процедуры по организации соответствующего всероссийского референдума стал глава столичного муниципального округа Таганский Илья Свиридов, который баллотируется на нынешних выборах мэра Москвы от "Справедливой России". Ходатайство о регистрации соответствующей региональной подгруппы было подано собранной им инициативной группой в Мосгоризбирком 4 августа.

Они предлагают вынести на общероссийский референдум вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Третья аналогичная инициатива была озвучена общественниками — в эту инициативную группу по проведению референдума вошли представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Они подали ходатайство о регистрации 6 августа в избирком Московской области. Как сообщила журналистам уполномоченный представитель группы Марина Семенова, они не сотрудничают ни с одной из политических сил.

Их вопрос звучит так: "Поддерживаете ли Вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

В отношении всех трех вопросов были приняты аналогичные решения: Центризбирком признал, что каждая формулировка "соответствует требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации". Соответствующие постановления были приняты большинством голосов членов комиссии. Все три документа будут направлены в избирательные комиссии всех регионов России.

Как сообщила еще в начале заседания глава ЦИК Элла Памфилова, в 19 регионах ранее уже были поданы в целом 30 уведомлений о собраниях от инициативных групп по проведению референдума о предлагаемых изменениях пенсионного законодательства.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.