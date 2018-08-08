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На Сахалине стартовал финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia

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© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"VI национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)VI национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)
© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia в среду стартовал на Сахалине, торжественная церемония открытия прошла во дворце спорта "Кристалл" Южно-Сахалинска, передает корреспондент РИА Новости.

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Церемония началась с известной песни "Ну что тебе сказать про Сахалин?" Яна Френкеля – музыкальной визитной карточки острова.

Затем последовало представление участников чемпионата. Впервые в этом году в состязании участвуют все 85 регионов России, в том числе команда из Крыма. В роли флагоносцев выступила часть волонтерского корпуса WorldSkills Russia. Кроме местных добровольцев, на Сахалин прибыли волонтеры из 28 регионов России, в том числе одна француженка. А среди экспертов есть представители Бельгии, Японии, Китая и Сингапура.

Главным моментом церемонии стала встреча флага WorldSkills, который доставили на остров из Китая: КНР завершила международный этап его эстафеты. А Южно-Сахалинск станет отправной точкой путешествия флага по России, которое окончится 22 августа 2019 года в Казани – хозяйке чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. До Сахалина флаг побывал на МКС и посетил 26 стран мира.

© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"VI национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
VI национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"

Приветствия первых лиц

Роберт Уразов. архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Гендиректор WorldSkills Russia рассказал, как надо оценивать специалистов
Участников и гостей стартовавшего на Сахалине чемпионата "Молодые профессионалы" поздравили первые лица государства. В островной регион поступили телеграммы от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Рассчитываю, что проведение VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественного профессионального образования. А его участники возьмут успешный старт в карьере, смогут в полной мере реализовать свой талант, знания, умения на благо Дальнего Востока и всей нашей большой страны", — зачитал пожелание президента ведущий церемонии.

Приветствие главы кабмина РФ зачитал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Впервые в национальном финале участвуют все регионы страны. А сам конкурс проходит на Дальнем Востоке, который сегодня активно развивается. Здесь реализуются новые инвестиционные проекты и создаются рабочие места. А значит, нужны высококвалифицированные профессионалы, которые умеют и любят работать в быстро меняющемся мире", — процитировал глава региона председателя правительства.

Гостеприимство и развитие Сахалина

Символ WorldSkills Russia. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На Сахалине пройдет финал WorldSkills Russia
Губернатор Кожемяко подчеркнул, что для Сахалинской области высокая честь и ответственность принимать финал национального чемпионата "Молодые профессионалы". Он выразил уверенность, что гостеприимство сахалинцев навсегда останется в сердцах гостей со всей страны.

Гендиректор Союза Worldskills Russia Роберт Уразов отметил, что впервые чемпионат проводится в таком экзотическом месте, как Сахалин. Он поразился, что за семь месяцев на Сахалине создана вся необходимая для чемпионата инфраструктура.

Замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина заметила, что "мир не будет прежним для Сахалина". По словам почетной гостьи, теперь у "Молодых профессионалов" есть надежный форпост на востоке страны.

Символическую кнопку отсчета финала запустили почетные гости чемпионата. Затем участники проводили флаг, который начнет эстафету по всем регионам России. В конце мероприятия выступил новый посол мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 артист Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One.

С 9 августа конкурсанты приступают к соревнованиям по 63 компетенциям. Они объединены в шесть блоков — строительство, промышленность, сервис, дизайн, информационные технологии и обслуживание транспорта.

Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Главными площадками состязаний станут построенный к нацфиналу торгово-развлекательный центр "Аллея" в областном центре и аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. "Аллея" примет участников 50 компетенций, Корсаков – остальных 13 направлений.

© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"VI национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
© Фото : пресс-центр Дирекции по подготовке Финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
VI национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)"
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