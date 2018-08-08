Прощание с Аркадием Шером пройдет 9 августа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Церемония прощания с известным художником-мультипликатором Аркадием Шером, который создал персонажей "Каникул в Простоквашино", назначена на 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Ранее в "Союзмультфильме" сообщили, что известный художник Аркадий Шер скончался в Подмосковье на 85 году жизни.

"Прощание с легендарным художником Аркадием Шером состоится 9 августа в 13.30 в ритуальном зале ЦКБ", — сказали в пресс-службе.

Шер в 1959–1992 годах работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 — художником-постановщиком. Его таланту принадлежат персонажи мультфильмов "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов".

Именно Шер создал знаменитых героев "Простоквашино": Дядю Федора, Кота Матроскина, почтальона Печкина и других. Также он был автором и художником-иллюстратором книг ("Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок").