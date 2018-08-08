Умер военный тележурналист Михаил Лещинский

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В ночь на среду умер известный советский и российский тележурналист, военкор и политобозреватель Гостелерадио СССР Михаил Лещинский. Ему было 73 года.

Как отметил руководитель пресс-службы Союза журналистов России Ян Радзевич, репортажи Лещинского всегда были эмоциональными и никого не оставляли равнодушным.

"Его глазами мы видели войну в Афганистане. <…> Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", — добавил собеседник агентства.

СЖР выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам журналиста.

Лещинский более 40 лет работал в области радио- и теледокументалистики. Выпустил сотни репортажей о важнейших событиях в стране и за рубежом, а также десятки циклов авторских программ. Вел программу "Служу Советскому Союзу", четыре года был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, политобозревателем Центрального телевидения.

В 1992-1994 годах был руководителем военного отдела РГТРК "Останкино", с 1994-го вел еженедельную программу "Полигон".