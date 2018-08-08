Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери в среду чувствует себя хорошо после проведенной операции в НИИ им. Гельмгольца, сообщил РИА Новости директор медучреждения, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщил, что звезда фильма "Такси" Сами Насери рассказал полицейским, что в ночь на воскресенье он отдыхал с братом Ларби в баре "Войс", где у него возник конфликт с неизвестным, в результате чего актер получил удар по лицу. В справочной НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что актеру оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали. Позднее стало известно, что актер находится в НИИ им. Гельмгольца, где ему сделали операцию.

"Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно", — сказал Нероев.

Он добавил, что актеру еще предстоит пройти период реабилитации глаза. "Он под наблюдением специалистов НИИ им. Гельмгольца", — отметил директор медицинского учреждения.