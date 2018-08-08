Медведев поручил сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

Монтаж водопропускных труб на месте строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Архивное фото

Монтаж водопропускных труб на месте строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма и других вододефицитных регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации. В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В поручении добавляется, что о результатах правительству должно быть доложено до 10 сентября 2018 года.

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