Между Сахалином и Японией заработала паромная переправа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Паромная переправа на линии Корсаков (Сахалин) – Вакканай (Япония) начала работу, сообщили в среду РИА Новости в компании "Дальтранссервис".

"Судно "Пингвин-32", которое работает на морской линии, соединяющей Сахалин с японским островом Хоккайдо, утром 8 августа вышло из Корсакова в первый рейс. На его борту всего 13 пассажиров, однако на следующие рейсы билеты активно раскупают", — рассказал собеседник агентства.

Катамаран будет курсировать между двумя островами в августе и сентябре. В компании отметили, что островитяне раскупили почти 80% билетов на август. Из сахалинского порта "Пингвин-32" отправляется по понедельникам, средам и пятницам в 11.00 местного времени (03.00 мск). Из Вакканая — по вторникам, четвергам и субботам в 09.00. Время в пути составляет 4,5 часа.

В этом сезоне путешествие на пароме в Японию для взрослого пассажира обойдется в 7800 рублей, в обратном направлении – 8360 рублей. Билет на ребенка до шести лет бесплатный, с 6 до 11 лет — 3900 рублей.

Ранее сообщалось, что навигация между островами продлится до 22 сентября.

Морское сообщение в этом направлении является убыточным, власти Сахалина его дотируют. Были опасения, что в этом году переправа работать не будет, но в июне в регионе решили вопрос о сохранении паромного сообщения с японским островом Хоккайдо.