В Госдуме предложили штрафовать магазины за продукты с нитратами

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести штрафы в размере 500 тысяч рублей для магазинов за реализацию продуктов с повышенным содержанием нитратов.
Как сообщил парламентарий РИА Новости, письмо с соответствующим предложением он направил в Роспотребнадзор на имя главы службы Анны Поповой.
"Мной в данный момент разрабатывается законопроект, который предусматривает введение ответственности для торговых предприятий, торгующих продуктами с повышенным содержанием нитратов, в размере 500 тысяч рублей", — говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как отмечает депутат, одной из задач, поставленных президентом РФ, является уменьшение показателя смертности трудоспособного населения, а одной из самых распространённых причин смертности населения являются раковые заболевания.
Власов также отметил, что эта проблема поднимается ежегодно, а существующие меры на практике не работают.