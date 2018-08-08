В Госдуме предложили штрафовать магазины за продукты с нитратами

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести штрафы в размере 500 тысяч рублей для магазинов за реализацию продуктов с повышенным содержанием нитратов.

Как сообщил парламентарий РИА Новости, письмо с соответствующим предложением он направил в Роспотребнадзор на имя главы службы Анны Поповой.

"Мной в данный момент разрабатывается законопроект, который предусматривает введение ответственности для торговых предприятий, торгующих продуктами с повышенным содержанием нитратов, в размере 500 тысяч рублей", — говорится в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отмечает депутат, одной из задач, поставленных президентом РФ, является уменьшение показателя смертности трудоспособного населения, а одной из самых распространённых причин смертности населения являются раковые заболевания.

"На сегодняшний день на территорию России в огромных количествах ввозятся товары с повышенным содержанием нитратов, чрезмерное содержание в пище которых наносит непоправимый ущерб здоровью и приводит к развитию раковых заболеваний, а особенно опасна данная продукция для детей. На моё имя постоянно поступают жалобы от граждан, в которых они просят оградить их от опасных для здоровья продуктов питания", – говорится в письме Власова.

Власов также отметил, что эта проблема поднимается ежегодно, а существующие меры на практике не работают.