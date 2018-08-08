Россияне превращаются в "вечных детей", заявили эксперты

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мировая тенденция снижения ценности брачных союзов затронула и Россию: население страны сегодня предпочитает вступать в брак в более зрелом возрасте, за этим решением может стоять как инфантильность, так и, напротив, желание построить карьеру и обрести финансовую стабильность, говорят эксперты.

Волна свадеб, как ожидается, пройдет в России в дни "трех восьмерок" — 8, 18 и 28 августа. Как отмечают сотрудники загсов, многие пары выбирают для бракосочетания именно "красивые" даты с повторяющимися цифрами.

Ранее Росстат опубликовал статистику, в которой было зафиксировано снижение количества заключаемых браков среди молодых пар до 34 лет за последние семь лет. Так, в 2011 году было заключено 1 316 011 браков, 1097 женихов и 11 425 невест были младше 18 лет, в возрастной категории 18-24 находились 380 457 мужчин и 574 707 женщин, в категории 25-34 — 633 360 женихов и 514 339 невест. В 2017 году было зарегистрировано 1 049 735 браков, 556 женихов и 5886 невест были младше 18 лет, в возрастной категории 18-24 находились 199 294 мужчин и 334 893 женщин, в категории 25-34 — 547 631 жених и 465 798 невест. При этом возросло количество женщин, вступающих в брачные отношения после 35 лет: 243 158 в 2017 году против 215 505 в 2011.

Поколение Питера Пена, нацеленное на карьеру

Кандидат психологических наук доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Рикель рассказал РИА Новости, что брак — один из стандартных показателей социальной зрелости, его ценность постепенно снижается.

"Это понятие (брак – ред.) меняется с изменениями человечества, но если его попытаться зафиксировать, то мы зафиксируем и брак как некий стандарт. Так вот, официальная статистика лишь подтверждает стереотип, возникающий в обществе относительно молодого поколения — те самые люди, которым сейчас 30 лет и меньше. Это поколение называют на Западе "поколением Питера Пена" — вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности и поздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью", — заявил психолог.

"Критики этого подхода скажут, что у этого поколения иные критерии взрослости, и они будут правы, но все же факт остается фактом: ценность брака снижается, и повышается возраст вступления в него. Это подтверждается и в рамках наших исследований", — добавил он.

Научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова рассказала РИА Новости, что откладыванию заключения первого брака способствует ряд факторов.

"Развитие средств контрацепции, сделавшее возможным планирование рождения детей, наряду с изменением отношения в обществе к факту рождения детей вне брака, сделало вступление в брак личным решением каждого индивида. Изменяется отношение к браку как таковому, "пробные" сожительства становятся распространенной ступенью на пути к созданию семьи. Установки молодых людей сдвигаются к саморазвитию, построению карьеры и достижению определенного материального положения до начала формирования семьи", — говорит эксперт.

По словам Третьяковой, значительную роль играет и увеличение вовлеченности женщин на рынок труда.

"Открывшиеся возможности позволили женщинам оставить роль домохозяек и начать строить карьеру, что требует получения соответствующего образования. Конкуренция на рынке труда требует все более высокого уровня образования, процесс его получения удлиняется, что приводит к более позднему началу трудовой деятельности", — говорит собеседница агентства.

Отсутствие источника дохода во время учебы становится еще одним фактором откладывания вступления в брак до тех пор, пока не будет построена карьера, а положение человека не станет относительно стабильным. "В результате средний возраст жениха и особенно невесты при официальном вступлении в первый брак неуклонно растет", — поясняет Третьякова.

Скользить по жизни, не соскальзывая в брак

Кандидат психологических наук Ольга Маховская считает, что популярность брака, как юридического акта, падает во всех возрастах.

"Конечно, у брака печальная перспектива, он стал более коротким, в брак вступают менее охотно и откладывают его. Появляется все больше пар бездетных, временных пар, которые находятся на стадии романтических свиданий", — рассказала она.

При этом, по мнению эксперта, если люди находятся в отношениях меньше года, то это можно назвать эпизодическими связями или гостевыми браками, но с психологической точки зрения не происходит развития отношений. "Один из партнеров может заявлять, что еще не присмотрелся, не решил, но при нормальном раскладе на принятие решений уходит от четырех месяцев до года", — заявила Маховская.

По ее мнению, такие заявления партнера говорят о незрелости, человек не хочет взрослеть, иногда за этим стоит страх старения.

"Мы видим, как люди молодятся сейчас. Это становится идеей фикс. Людям хочется быть востребованными, им нравится соблазнять, флиртовать. Раньше флирт считался женским занятием, а мужчины добивались женщин и в итоге женились, потому что нельзя было менять партнерш до бесконечности, если только ты не переезжаешь из города в город, не меняешь работу. Все общество было настроено на стабильность почти физиологическую. Но сейчас супермобильность привела к серфингу по жизни – все скользят по глади", — сказала эксперт.

Маховская пояснила, что лайф-серфинг дает возможность попробовать все самое интересное, а брак требует серьезных внутренних изменений в лучшую сторону ради другого человека.

"Зрелость может никогда не наступать, мы видим и в 50-60 лет молодящихся людей, которые говорят, что еще не решили жениться. Человек считает, что по-прежнему молодой и охотится за молодыми, это как социальный нарциссизм – человек, может быть, и хотел бы что-то поменять, но не может. Он не знает других технологий и не хочет расплачиваться за эти изменения", — заявила собеседница агентства.

"Люди все больше склоняются к тому, что смысл жизни не в том, чтобы написать книгу или доказать математическую теорему, не в труде, а в том, чтобы провести жизнь в удовольствие. И тогда социальная зрелость не наступает никогда, потому что зрелость и ответственность – вещи не очень приятные, которые требует тренировки и большого напряжения, и ума, и воли, и перемен", — резюмировала Маховская.

При этом, по мнению эксперта, тенденции обесценивания брака в обществе всегда сопутствует параллельно идущая тенденция укрепления ценностей брака: патриархальность, религиозность. "Те браки, которые уже заключены, в том числе по религиозным соображениям, остаются стабильными, они становятся многодетными. В обществе всегда есть тенденция и антитенденция", — пояснила эксперт.

Третьякова в свою очередь отмечает, что данные Росстата включают не только первые браки, но и повторные. "Распространенность повторных браков приводит к росту доли браков, заключаемых в старших возрастах, и не отражает реальную ситуацию по первым бракам", — говорит демограф.

Про ее словам, рост среднего возраста вступления в брак происходит в основном за счет роста доли браков, заключенных после 30 лет, и снижения доли браков, в которые люди вступают в 18-24 года.

"Так, в 2016 году средний возраст вступления в первый брак составил 24,6 года для женщин, увеличившись по сравнению с 1990 годом на 3,3 года. Для мужчин рост составил практически 4 года: с 21,9 до 27,8 лет. Если же рассматривать тенденции последних лет, то изменения не так драматичны: с 2011 года увеличение среднего возраста заключения первого брака незначительно", — говорит Третьякова.