МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. На пляже Зеленоградска в Калининградской области днем 5 августа отдыхающим пришлось вытаскивать из воды тонущих детей. Спасатели при этом бездействовали, закрыв обзор той части акватории зонтиком. "Там уже не наша территория", — спокойно отвечал человек на вышке возмущенным людям. Юрий Лаймин, спасая мальчишку, едва не погиб: с трудом выбрался на берег и потерял сознание. Кто должен отвечать за безопасность на воде — в материале РИА Новости.

Калининградцы Юрий Лаймин и его жена решили провести выходные на пляже Зеленоградска — всего полчаса езды на машине. "Городская часть пляжа, где активно купаются, это примерно 300-400 метров. Огороженная зона купания всего около ста метров, с каждого края — вышка со спасателем. Наверное, людей не хватает, поэтому и просматривают только небольшой кусок, но это никого не останавливает: купаются везде", — рассказывает РИА Новости Лаймин.

Супруги расположились чуть поодаль от огороженной зоны купания: место людное, рядом — спасательная вышка. "Легли загорать. Вскоре я заметил девчонку лет пятнадцати в воде рядом с волнорезами (деревянными кольями, идущими от берега вглубь моря): она кричала и махала руками. Я и еще двое ребят кинулись спасать. Девочку удалось вытащить. Только воды все наглотались, поэтому я посоветовал вызвать ей скорую", — описывает ход событий Юрий.

Возмущенный бездействием спасателя, сидевшего на вышке в тридцати метрах от происходящего, Лаймин направился к нему. "Тот закрыл себе обзор с левой стороны зонтиком, чтобы ветер не дул. На мой вопрос: "Почему не смотрите по сторонам?" заявил, что "там не его территория". Впрочем, вправо он тоже не особо смотрел — больше в телефон. "Ты в глаза матери тонущего ребенка это сказал бы?" — поинтересовался я. "Легко", — ответил так называемый спасатель, парень лет 20-25", — приводит детали разговора Юрий.

Через двадцать минут, немного оправившись, молодой человек сам решил искупаться. "Я наше море хорошо знаю, отступил от берега всего на несколько метров, где воды было по пояс, хотя плаванием занимался. Услышал детский крик: тонул уже мальчик лет десяти, а рядом с ним мужчина пытался помочь. Я тоже подплыл к ребенку. Мальчик цеплялся за волосы, шею и невольно топил меня самого. Я всеми силами греб к волнорезам. До них оставалось всего метра два, мы пошли под воду. Думал — нам конец. Тогда я стряхнул с себя ребенка и что было сил толкнул его на волнорезы: он уцепился за один из них, а я, сделав последнее усилие, подплыл и тоже ухватился за столб. Потом помог тому мужчине взобраться — он повредил ногу. На животе по деревяшкам доползли до берега, все исцарапались", — рассказывает Лаймин.

© Фото : кадр из видео Юрия Лаймина Юрий Лаймин в реанимации © Фото : кадр из видео Юрия Лаймина Юрий Лаймин в реанимации

После этого он потерял сознание, очнулся уже в реанимации: там ему выкачали воду из легких и привели в чувство. "Виноваты и родители детей, и мы сами, не спорю. Но бездействие спасателей меня поразило — ведь они даже не попытались никого предупредить о том, что плавать там нельзя. Не то что спасти! Люди как купались, так и будут купаться по всему пляжу, значит, нужно обеспечить их безопасность. Тут вопросы уже к чиновникам", — говорит Юрий.

Случайным спасателем в эти выходные на Зеленоградском пляже оказался не только он. "Мы с сестрой и подругой приехали в субботу из Черняховска: обычно за лето три-четыре раза выбираемся к морю, ехать 120 километров. На пляже я пошел играть в волейбол, девушки — плавать. Я знаю, что такое Балтийское море, поэтому сразу предупредил: дальше, чем по колено, не заходить. Хотя никаких табличек "Купание запрещено" я там не видел, да и народу столько, что негде сесть", — рассказывает РИА Новости Константин.

Через некоторое время он решил проверить, как там девушки. "Разглядел с берега, где Ксюша с Настей, поплыл в их сторону, но течение уносило девчонок все дальше. В какой-то момент моя подруга стала захлебываться, ее накрывало волнами. Пришлось ускориться. Повезло, что волнорезы были рядом: я помог ей ухватиться за один из них", — продолжает молодой человек.

В это время его 15-летнюю сестру отнесло еще на несколько метров дальше. Она запаниковала. "Около пяти минут мы боролись с волнами, не получалось поймать за руку. Победили — ее тоже вытащил, только спину и ноги себе расцарапал. Пока сидел, отдыхал на берегу, стал тонуть мужчина. Сил плыть до него уже не было, но он справился сам. Таких случаев много: на пляже видел еще одного парня с пораненной спиной — явно после боя с морем", — делится подробностями собеседник.

© Фото : из личного архива Константина Ноги Константина все в ссадинах от волнорезов © Фото : из личного архива Константина Ноги Константина все в ссадинах от волнорезов

Уходя с пляжа, он заглянул к спасателю на вышку неподалеку от места событий. "Молокосос лет двадцати сидел как на курорте: с планшетом и в наушниках. На мое замечание о том, что каждая смерть будет на его совести, он лишь ухмыльнулся. Не думаю, что пацан вообще что-то заметил, хотя обзор у него там отличный. Желание ездить на море пропало: знаю, что не смогу остаться в стороне в случае чего, хотя и не хочется рисковать жизнью", — признается Константин.

"Меры усилены"



Не всегда помощь приходит вовремя. По данным ГУ МЧС по Калининградской области, в местных водоемах за минувшие выходные утонули шесть человек, в том числе трое детей. "Большинство погибших купались в запрещенных для этого местах. Одна из основных причин — пренебрежение информацией об опасных оттягивающих течениях на Балтийском море и погодных условиях. Сейчас работа по профилактике безопасности на воде усилена. Инспекторы проводят дополнительные мероприятия по предупреждению происшествий", — информирует пресс-центр ГУ МЧС.

Как сообщает ведомство, очередной профилактический рейд в Зеленоградске провели 3 августа: "Наши сотрудники побеседовали с отдыхающими, разъяснили правила безопасности и вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб. Однако необходимо помнить, что каждый человек сам отвечает за свою жизнь".

Кроме того, в пресс-службе корреспонденту РИА Новости пояснили, что ответственность за безопасность Зеленоградского пляжа несут муниципальные спасатели. "Мы базируемся неподалеку и всегда готовы помочь, но у нас другие задачи", — пояснили сотрудники ГУ МЧС. Получить комментарий от ответственных лиц в администрации Зеленоградска РИА Новости не удалось.

После случая с тонувшими детьми неравнодушные люди пожаловались губернатору Калининградской области Антону Алиханову. На странице главы региона в инстаграме в комментариях к фото развернулась оживленная дискуссия.

"Вчера чудом не утонула: волны были сильные, хоть и рядом с берегом. Почему спасательные службы на пляжах отсутствуют напрочь, даже в такие дни?" — возмутилась одна из подписчиц. "Возле кафе "Нептун" есть последняя спасательная станция на колесах, а дальше? Променад и пляжи с отдыхающими почти до самой Малиновки. Там что, спасатели не нужны?" — поддержала ее другая.

Губернатор отмалчиваться не стал. "Спасатели вчера целый день бегали, вытаскивали смельчаков из воды", — ответил он критикам.