ФСИН рассказала о состоянии обвиняемых по делу "Нового величия"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обвиняемые по делу организации "Новое величие" Анна Павликова и Мария Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФСИН.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик требуется срочная медицинская помощь.

"Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением медицинских работников медико-санитарной части № 77 ФСИН России. Они проходят плановое медицинское обследование. На 7 августа их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи не нуждаются", — говорится в сообщении ведомства.

Девять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте текущего года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества.