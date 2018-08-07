В Москве похоронили погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

Вынос гроба с телом Александра Расторгуева после отпевания в храме Космы и Дамиана в Москве

Вынос гроба с телом Александра Расторгуева после отпевания в храме Космы и Дамиана в Москве

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Режиссера-документалиста Александра Расторгуева, который погиб в Центральноафриканской республике, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в Союзе кинематографистов.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, погибшие снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

"Александра Расторгуева похоронили", — сказали агентству в Союзе кинематографистов.

Во вторник в храме Космы и Дамиана в центре Москвы состоялось отпевание кинематографиста. На траурную церемонию пришли режиссеры Сергей Мирошниченко, Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн, журналист Леонид Парфенов и другие. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Церемония прощания на Троекуровском кладбище проходила в закрытом режиме.

Ситуация в Центральноафриканской республике обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют, и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.