В Москве похоронили погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Режиссера-документалиста Александра Расторгуева, который погиб в Центральноафриканской республике, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в Союзе кинематографистов.
"Александра Расторгуева похоронили", — сказали агентству в Союзе кинематографистов.
Во вторник в храме Космы и Дамиана в центре Москвы состоялось отпевание кинематографиста. На траурную церемонию пришли режиссеры Сергей Мирошниченко, Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн, журналист Леонид Парфенов и другие. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Церемония прощания на Троекуровском кладбище проходила в закрытом режиме.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют, и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.