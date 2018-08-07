Формат парламентских слушаний по пенсионной системе будет расширен

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник провел рабочее совещание по подготовке парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы, было решено изменить формат парламентских слушаний на парламентские общественные слушания.

Володин ранее сообщал журналистам, что 21 августа в нижней палате пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. По его словам, такое решение вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают правительственный законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению.

По словам Володина, если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников, то, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания.

"В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации", — пояснил журналистам председатель Госдумы.

Он напомнил, что с учетом важности рассматриваемого законопроекта необходимо всесторонне обсудить его до второго чтения.

"Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями. Обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом. В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта", — отметил Володин.

В совещании приняли участие первые заместители председателя Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, председатель комитета по труду, социальной и политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутаты Госдумы.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.