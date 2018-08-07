На автоподходе к Крымскому мосту на месяц ограничат движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Движение на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи ограничат в сентябре из-за укладки финишного слоя асфальтобетона, сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Работы начнутся с 1 сентября, временно изменится схема движения на автоподходе.

"С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств", — приводит слова Карпова пресс-служба госкомитета.

На автодороге установят временные дорожные знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие порядок движения, а также скоростной режим.

Работы, по данным госкомитета, будут идти на протяжении месяца и завершатся до 1 октября, когда запланирован запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>