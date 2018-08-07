Число официально безработных россиян составило 692 тысячи человек

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян, по данным на 1 августа, составила 692,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Отмечается, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 53 регионах, наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, Саха (Якутия), Хакасия, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях.
"В 31 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Кировской, Калининградской, Костромской, Брянской, Ульяновской и Липецкой областях, г. Севастополе, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия. Не изменилась численность безработных в Республике Коми", — следует из релиза.
"По оперативным данным, на первое августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,91% от численности экономически активного населения (на первое августа 2017 года – 1,04%)", — рассказали в Минтруде.
По состоянию на 1 августа количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.