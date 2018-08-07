Число официально безработных россиян составило 692 тысячи человек

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян, по данным на 1 августа, составила 692,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 25 июля по 1 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3,27 тысячи человек и составила 692,4 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 795,76 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 53 регионах, наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, Саха (Якутия), Хакасия, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях.

"В 31 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Кировской, Калининградской, Костромской, Брянской, Ульяновской и Липецкой областях, г. Севастополе, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия. Не изменилась численность безработных в Республике Коми", — следует из релиза.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 1 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109, 36 тысячи человек.

"По оперативным данным, на первое августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,91% от численности экономически активного населения (на первое августа 2017 года – 1,04%)", — рассказали в Минтруде.

По состоянию на 1 августа количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.