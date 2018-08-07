Избитый в колонии Макаров объяснил, почему попал в ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров рассказал, что оказался в штрафном изоляторе (ШИЗО) за отказ вымыть туалет, сообщил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. На данный момент по делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

Информация о том, что Макаров помещен в ШИЗО, появилась во вторник на странице фонда "Общественный вердикт" в фейсбуке. Юристы фонда представляют интересы заключенного. По их информации, Макарова наказали за отказ мыть унитаз.

"Да, он получил взыскание в виде водворения в ШИЗО. Он мне сказал, что ему предложили взять инвентарь и сделать уборку в камере, в частности вымыть туалет, он отказался", — сказал Бабуркин.

Фонд также уточняет, что осужденный отказался выполнять требования под видеозапись. "По неформальным тюремным нормам, уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации, тем более под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания — ШИЗО", — говорится в сообщении фонда.

По мнению юристов, начальство колонии не препятствует тюремной субкультуре, а использует ее для оказания давления на заключенных.

В УФСИН по региону не стали комментировать информацию о дисциплинарном взыскании в отношении Макарова, сославшись на неразглашение персональных данных.