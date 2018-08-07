Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери, избитый в одном из московских клубов, был успешно прооперирован в НИИ им. Гельмгольца, сообщили РИА Новости в медучреждении.

"Да, действительно, Сами Насери у нас. Из операционной только что вышла врач и сообщила, что операция прошла успешно. Насери сам предпочел лечиться в НИИ им. Гельмгольца. Не стал ехать на родину во Францию", — отметили в пресс-службе института.

За лечением французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, драка произошла еще в ночь на 5 августа, но о ней стало известно только сейчас. Сам Насери рассказал полицейским, что вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу. В справочной НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что Насери оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали.

Насери наиболее известен по главной роли в фильме "Такси".