В московском храме прошло отпевание погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

Вынос гроба с телом журналиста Александра Расторгуева после отпевания в храме Космы и Дамиана в Москве

Вынос гроба с телом журналиста Александра Расторгуева после отпевания в храме Космы и Дамиана в Москве

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Церемония отпевания режиссера-документалиста Александра Расторгуева завершилась в храме Космы и Дамиана в центре Москвы, кинематографиста проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

На отпевание пришли режиссеры Сергей Мирошниченко, Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн, журналист Леонид Парфенов и другие. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Официальная церемония прощания состоится в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.