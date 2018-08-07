В московском храме прошло отпевание погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Церемония отпевания режиссера-документалиста Александра Расторгуева завершилась в храме Космы и Дамиана в центре Москвы, кинематографиста проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
На отпевание пришли режиссеры Сергей Мирошниченко, Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн, журналист Леонид Парфенов и другие. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Официальная церемония прощания состоится в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.