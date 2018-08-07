Депутат Лысаков оценил идею ЛДПР смягчить наказание за выезд на встречку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Предложение ЛДПР смягчить наказание за выезд автомобилистов на встречную полосу, исключив возможность лишения водительских прав в ряде случаев, является популистским, действующее законодательство предусматривает альтернативное наказание в виде штрафов, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить лишение водительских прав из санкций за первый выезд водителя на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия, трамвайные пути встречного направления либо за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

"Это популистское совершенно предложение, которое ничего, кроме имитации заботы об автомобилистах, из себя не представляет", — заявил Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что никакой проблемы сейчас в законодательном регулировании выездов автомобилистов на встречную полосу не существует. По его словам, ранее в случаях таких нарушений предусматривалось безальтернативное наказание в виде лишения водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Однако сам он внес поправку, предлагающую также предусматривать штраф в размере 5 тысяч рублей. Лысаков отметил, что выезд на встречную полосу действительно может не зависеть от водителя – например, в случае заноса снегом или отсутствия самой разметки. Однако злостный нарушитель, имеющий уже штрафы за подобные деяния, будет лишен прав на соответствующий срок.

"Сейчас подавляющая часть решений суда где-то 90-95% — это штраф 5 тысяч рублей. Но если ты еще раз выехал на встречку, тогда ты получишь по полной лишение прав", — пояснил депутат.