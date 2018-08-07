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Эксперты оценили идею о смягчении наказания за выезд на встречную полосу

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© Fotolia / KurhanМужчина за рулем. Архивное фотоМужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / Kurhan

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости автоэксперты не поддержали инициативу депутатов фракции ЛДПР о смягчении наказания за выезд на встречную полосу, по их мнению, нет ни внятных объяснений, ни статистики, которая бы показывала позитивный эффект от подобных методов в других странах.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ранее стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия, трамвайные пути встречного направления либо за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

По мнению основателя движения "СтопХам" Дмитрия Чугунова, любой законопроект должен быть направлен на стимуляцию чего-либо, таким образом, данный законопроект поощряет выезд на встречную полосу. "Потому что у людей нет внутреннего ощущения, что это наказуемое деяние, которое может повлечь какие-то последствия. Соответственно, это история будет воспроизводиться чаще", — сказал РИА Новости Чугунов.

"Здесь (в законопроекте. — Прим. ред.) отмечено, что не связано с объездом препятствий, то есть просто выезд на встречную полосу, спонтанный, людей за это нужно поощрить, тем, что отменить штраф за выезд на встречную полосу. Когда мы таким образом поступаем, мы поощряем выезд на встречную полосу… Отсутствие внятных объяснений и какой-то статистики, которая бы показывала позитивный эффект от подобных методов в каких-то других странах, которые уже прошли таким путем странным и показали: "у нас резко сократилось количество выездов на встречную полосу", такого я не слышал, по крайней мере", — отметил Чугунов.

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© РИА Новости / Варвара Гертье
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Как отметил координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, наказание за выезд на полосу встречного движения, "когда это не сопряжено с обгоном, слишком жесткое или, даже сказать, жестокое".

"Однако из поля зрения депутатов (ЛДПР. — Прим. ред.) ушел момент, который связан с грубейшими нарушением правил обгона на загородных дорогах, именно обгона, когда ошибка стоит жизни многих людей, в том числе и невиновным. Здесь я поддержать эту историю не могу никак… Эту инициативу нужно переделывать и отделять нарушения расположения транспортного средства, когда автомобилист выезжает на полосу встречного движения не для обгона другого транспортного средства, а просто из-за того, что зацепил колесом встречку. И отделять нарушения правил обгона – это опаснейшее нарушение ПДД, оттуда необходимо штрафы вообще убирать и оставлять только лишение прав", — заключил Шкуматов.

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