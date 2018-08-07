Погибший в ЦАР оператор Радченко похоронен на Булатниковском кладбище

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Погибший в Центральноафриканской республике (ЦАР) оператор Кирилл Радченко похоронен во вторник на Булатниковском кладбище в Подмосковье.

Прощание с Радченко прошло чуть ранее в Москве, в судебно-медицинском морге №1 в Царицыно.

Российский оператор Кирилл Радченко родился в 1985 году в Москве. В 2007–2008 годах учился на киномеханика в Колледже художественных ремесел. В 2010–2012 годах работал киномехаником в Доме журналиста. В 2012–2014 годах был киномехаником в КП "ОЦ им. Моссовета". В 2016–2018 годах — видеооператор и монтажер в ANNA News (абхазское информагентство, специализирующееся на новостях и репортажах из горячих точек).

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.