Проблема допуска нетрезвых пилотов к полетам надуманна, заявили в Совфеде

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Проблема допуска нетрезвых пилотов к полетам является надуманной, она не существует в таком масштабе, чтобы требовать дополнительного регулирования, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" направила председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко предложение штрафовать авиакомпании при выявлении во время предполетной медкомиссии пилотов в алкогольном или наркотическом опьянении на сумму от 3 до 5 миллионов рублей. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 11.5 КоАП "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов". По мнению авторов инициативы, такая мера необходима, чтобы перевозчики осознавали ответственность за недостаточную профилактику подобных инцидентов.

"Маленькие авиакомпании, безусловно, стараются экономить на всем, в том числе и на таких процедурах, но думаю, что это проблема надуманная. Вряд ли пьяные пилоты массово выходят на работу, сами авиакомпании заинтересованы в соблюдении всех правил безопасности. У нас даже из гаража водитель не выедет, пока не пройдет всех проверок" — заявил Калашников.

По его словам, вызывает сомнения и сама процедура, поскольку проверку пилотов на алкогольное или наркотическое опьянение проводят сами авиакомпании.

"В таком случае понадобится создание новых систем, возможно, выборочного контроля самих проверок. Против этого я ничего не имею, но для этого должна быть создана новая определенная технология параллельного выборочного контроля", — отметил сенатор.