Tele2 намерен отменить внутрисетевой роуминг в срок

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Внутрисетевой роуминг на большинстве тарифов Tele2 уже отменен, все мероприятия в рамках предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России будут выполнены в срок — до конца августа, заявила РИА Новости пресс-секретарь компании Ольга Галушина.

"На абсолютном большинстве тарифов Tele2 внутрисетевой роуминг уже отменён, и абоненты компании пользуются услугами связи в поездках по России, как в домашнем регионе. Все мероприятия завершим в срок", — сказала Галушина.

ФАС в августе 2017 года предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря‬ исполнить предупреждение, относящееся к "необоснованно высоким" ценам на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. Для Tele2 срок исполнения этого предупреждения был продлен в июне до конца августа. При этом в марте ведомство возбудило антимонопольные дела в отношении МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений.

В понедельник "Вымпелком" и "Мегафон" сообщили о планируемой отмене платы за входящие во внутрисетевом роуминге.

"Вымпелком" сообщил, что с 20 августа отменяет плату за входящие звонки за пределами региона подключения в поездках по России вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. "Мегафон" анонсировал отмену платы за входящие звонки из других регионов в поездках по стране для большей части абонентов — до 1 сентября, для оставшейся — в первой половине сентября. В пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что в ближайшее время входящие вызовы в поездках по РФ станут бесплатными для абонентов оператора.

ФАС поприветствовала действия "Вымпелкома" и "Мегафона" и сообщила, что учтет эти решения при рассмотрении дел против них завтра, 8 августа.