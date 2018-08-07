Голодец помогла американке, которой стало плохо на форуме в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец пришла на помощь представительнице американской делегации, упавшей в обморок на форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Девушке, которая стояла во главе делегации с американским флагом, стало плохо во время торжественной церемонии открытия. Голодец и президент FISU Олег Матыцин одними из первых пришли ей на помощь. Позже организаторы форума сообщили, что с американкой все в порядке.

Форум FISU — это крупная образовательная конференция, которая проводится FISU каждые два года. Его цели — популяризация идей молодежного спорта, укрепление международного сотрудничества и поддержка студенческих проектов в этой сфере. В этом году на форум зарегистрировались более 170 делегатов и студентов из 50 стран, его работа продлится до 10 августа.

С 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдет Всемирная зимняя Универсиада, на ней разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горных лыжах, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и с мячом, шорт-треке.