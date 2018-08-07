МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Чечня стала регионом с самыми здоровыми детьми до 14 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
Минздрав также назвал субъекты с наибольшими показателями детской заболеваемости: Ненецкий АО, где в прошлом году выявили 352 120 случаев заболеваний на сто тысяч детей, Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).
При этом в среднем по стране в пришлом году зарегистрировали 221 104,6 случая заболеваемости на сто тысяч детей.