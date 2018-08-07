МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

Всемирным антидопинговым агентством (WADA) ежегодно утверждается Международный стандарт, устанавливающий перечень субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. В 2018 году вступил в силу Международный стандарт WADA "Запрещённый список 2018".

"Подписанным постановлением перечень приводится в соответствие с Запрещённым списком 2018, включающим субстанции и методы, запрещённые как в соревновательный, так и во внесоревновательный период", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее 30 марта 2017 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает перечень субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте. По его словам, речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг.