Москвичи стали чаще платить "Тройкой" за городские сервисы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пассажиры в Москве в июле 2018 года в семь раза чаще оплачивали картой "Тройка" услуги городских сервисов и посещение объектов культуры, в том числе зоопарка и мероприятий парка "Зарядье", сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажиры общественного транспорта столицы в июле 2018 года в сравнении с июлем 2017 года в семь раз чаще оплачивали картой "Тройка" услуги городских сервисов, а также посещение Московского зоопарка, Третьяковской галереи и мероприятий в парке "Зарядье", — сказал Ликсутов РИА Новости.

При оплате билета в парке "Зарядье" с помощью карты "Тройка" в кассах павильонов "Медиацентр" и "Заповедное посольство", а также в кассе Подземного музея посетителям предоставляется скидка 5%.

Ликсутов также отметил, что в июле 2017 года посещение культурно-образовательных мест и городские сервисы картой "Тройка" оплачивали 2,7 тысячи пассажиров, в июле 2018-го их количество превысило 19,6 тысячи.

"За год на 18% увеличилось количество оплат проезда картой "Тройка" на Аэроэкспрессе. Если в июле 2017 года картой "Тройка" оплатили проезд чуть более 1,4 тысячи пассажиров, то в июле 2018-го – почти 1,7 тысячи человек", — добавил заммэра.

Он напомнил, что с помощью билета "Кошелек" карты "Тройка" также можно оплатить вход в Московский планетарий, Музей советских игровых автоматов, музей Московского транспорта, а также парковку и услуги парка "Зарядье" и поездки на Аэроэкспрессе. Зимой "Тройкой" можно оплатить посещение катков на ВДНХ и в Парке Горького, а с февраля ее принимают и в туалетных комнатах в метро, которые сейчас установлены на 15 станциях.