На "Почте России" нашли замену паспорту для получения писем и посылок

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посылки и письма теперь можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта во всех отделениях "Почты России".
После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.
В пресс-службе "Почты России" пояснили, что для получения письма или посылки клиент должен будет назвать свой номер телефона, на который оператор отправит код подтверждения. Получателю придет SMS или Push-уведомление в мобильном приложении почты с кодом, который необходимо назвать оператору.
Отмечается, что время выдачи отправлений с помощью новой технологии должно будет сократиться в пять раз. Ранее такая услуга тестировалась в 18 регионах России.