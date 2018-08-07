На "Почте России" нашли замену паспорту для получения писем и посылок

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посылки и письма теперь можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта во всех отделениях "Почты России".

"Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. Для этого они должны будут завести электронную подпись", — рассказали газете " Известия " в пресс-службе "Почты России".

После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

В пресс-службе "Почты России" пояснили, что для получения письма или посылки клиент должен будет назвать свой номер телефона, на который оператор отправит код подтверждения. Получателю придет SMS или Push-уведомление в мобильном приложении почты с кодом, который необходимо назвать оператору.

Отмечается, что время выдачи отправлений с помощью новой технологии должно будет сократиться в пять раз. Ранее такая услуга тестировалась в 18 регионах России.