ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил о необходимости разработки государственной программы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает во вторник правительство региона.

Глава Чукотки Роман Копин отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о социально-экономической ситуации в округе и предложил комплекс мер для решения наиболее серьезных вопросов.

"Острый вопрос, который поднял на встрече Роман Копин, – развитие комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов Севера. Как отметил губернатор, правительству Российской Федерации необходимо разработать государственную программу по социально-экономическому развитию КМНС", — говорится в сообщении.

По слова Копина, сегодня серьезной проблемой в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизни в условиях Арктики.

"Несмотря на то, что фактическая стоимость строительно-монтажных работ на Чукотке значительно выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку, уровень участия федерального бюджета на экономическое и социальное развитие КМНС на Чукотке снизился с 2015 года в 4 раза", — рассказал Копин.

Встреча Путина с Копиным состоялась на прошлой неделе. На ней губернатор, в том числе, отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей, а состояние медицинской инфраструктуры в АО стабильно хорошее.