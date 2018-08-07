ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин заявил о необходимости разработки государственной программы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает во вторник правительство региона.
"Острый вопрос, который поднял на встрече Роман Копин, – развитие комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов Севера. Как отметил губернатор, правительству Российской Федерации необходимо разработать государственную программу по социально-экономическому развитию КМНС", — говорится в сообщении.
По слова Копина, сегодня серьезной проблемой в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизни в условиях Арктики.
Встреча Путина с Копиным состоялась на прошлой неделе. На ней губернатор, в том числе, отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей, а состояние медицинской инфраструктуры в АО стабильно хорошее.