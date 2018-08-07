РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Опрос показал, сколько россиян знают о криптовалютах

0320
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фотоСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство россиян не понимают, что такое криптовалюты, и не планируют их покупать, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Покупка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Эксперт предположил, когда в России начнут продавать машины за криптовалюту
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

"Ромир" провел опрос, чтобы узнать, насколько значима тема криптовалют для россиян в целом. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Страны G20 не смогли договориться о регулировании криптовалют
"В результате выяснилось, что несмотря на повышенное внимание к проблематике, какое-то представление о криптовалютах имеют менее половины россиян — 44%. При этом большая часть опрошенных – 56% — заявили, что не знают, что это", — говорится в исследовании.

Примерное представление о том, что такое криптовалюты, есть лишь у 31% респондентов. Однако точного и ясного понимания цифровых финансовых активов у них нет.

"Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на члена семьи) — 38%. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тысяч рублей и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя – 26%", — следует из исследования.

Хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют лишь 13% опрошенных. В основном это молодые люди – в группе от 18 до 24 лет (27%), а также в группе 25-31 (21%). Среди тех, кто хорошо осведомлен о цифровых деньгах, мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин – 18% против 9%.

Покупать не буду

Желающих приобрести криптовалюты среди понимающих, что это за актив, немного, показало исследование.

"87% приобретать их не планируют. Вложиться не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учетом пропорций можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности", — указывается в исследовании.

Платежная карта MasterCard. Архивное фото
© AP Photo / Bill Sikes, file
Mastercard получила патент на технологию привязки счета к криптовалюте
Большинство россиян (76%), которые все же приобрели криптовалюту, сообщили, что покупали ее с целью заработка. Причем более половины из них отметили, что достигли поставленных финансовых целей.

Еще 24% опрошенных покупали криптовалюты не только для заработка, но и из желания следовать моде. Около 16% респондентов отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги, а 15% вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме со стороны СМИ и рекламы.

В основном россияне приобретали лишь две криптовалюты – Bitcoin и Ethereum. Причем Bitcoin выбирали в пять раз чаще, отмечается в документе.

"Исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали. Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм", — приводятся в исследовании слова президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена