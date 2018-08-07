Опрос показал, сколько россиян знают о криптовалютах

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство россиян не понимают, что такое криптовалюты, и не планируют их покупать, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.
"Ромир" провел опрос, чтобы узнать, насколько значима тема криптовалют для россиян в целом. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.
Примерное представление о том, что такое криптовалюты, есть лишь у 31% респондентов. Однако точного и ясного понимания цифровых финансовых активов у них нет.
"Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на члена семьи) — 38%. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тысяч рублей и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя – 26%", — следует из исследования.
Хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют лишь 13% опрошенных. В основном это молодые люди – в группе от 18 до 24 лет (27%), а также в группе 25-31 (21%). Среди тех, кто хорошо осведомлен о цифровых деньгах, мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин – 18% против 9%.
Покупать не буду
Желающих приобрести криптовалюты среди понимающих, что это за актив, немного, показало исследование.
"87% приобретать их не планируют. Вложиться не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учетом пропорций можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности", — указывается в исследовании.
Еще 24% опрошенных покупали криптовалюты не только для заработка, но и из желания следовать моде. Около 16% респондентов отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги, а 15% вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме со стороны СМИ и рекламы.
В основном россияне приобретали лишь две криптовалюты – Bitcoin и Ethereum. Причем Bitcoin выбирали в пять раз чаще, отмечается в документе.
"Исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали. Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм", — приводятся в исследовании слова президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина.